TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de meşruiyetin bir kaynağı var, millet iradesi. Millet iradesinden başka hiçbir iç ya da dış odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil." ifadesini kulandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Türkiye'de meşruiyetin bir kaynağı var, millet iradesi. Millet iradesinden başka hiçbir iç ya da dış odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil.
(Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu) MİT Başkanı ve ilgili bakanlar genel çerçeveyi bir kez daha değerlendirecekleri toplantı yapılabilir."