Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
3,995.00
BTC/USDT
109,305.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 28-30 Eylül tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.

Gazi Nogay  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, başkent Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisini ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Laszlo Köver ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından da kabul edilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Kurtulmuş, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesinin yeni binasının açılışını yapacak.

Macaristan'da, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, ayrıca TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel çevre hareketi "Sıfır Atık" 8 yaşında
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına indi
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik soruşturmada 49 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde şehitleri yad etti

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 13. yılında sanatçı Neşet Ertaş'ı andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefatının 13. yılında sanatçı Neşet Ertaş'ı andı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sivil toplum kuruluşlarından "Gazze" mektubu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sivil toplum kuruluşlarından "Gazze" mektubu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka'yı kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Mutiwazuka'yı kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet