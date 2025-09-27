TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 28-30 Eylül tarihlerinde resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a gidecek.
TBMM
TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, başkent Budapeşte'de Macaristan Ulusal Meclisini ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Laszlo Köver ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından da kabul edilecek.
Görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alınacak.
Kurtulmuş, Macaristan Meclis Başkanı Köver ile Türkiye Maarif Vakfı ilköğretim okulu ve lisesinin yeni binasının açılışını yapacak.
Macaristan'da, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek Kurtulmuş, ayrıca TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını izleyecek.