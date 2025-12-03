Dolar
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Mobil Dijital Röntgen Cihazı Teslimat Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Macaristan, AB'nin, Rusya'dan gaz alımını bitirme kararını onaylaması durumunda mahkemeye gidecek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan gaz ithalatının aşamalı biçimde sonlandırılması kararını resmi olarak kabul etmesi durumunda Avrupa Adalet Divanına başvuracaklarını belirtti.

Salih Okuroğlu  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Macaristan, AB'nin, Rusya'dan gaz alımını bitirme kararını onaylaması durumunda mahkemeye gidecek

Viyana

Bakan Szijjarto, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Szijjarto, "RePowerEU planı resmi olarak kabul edilir edilmez, derhal Avrupa Adalet Divanında itirazda bulunacağız. Yasal işlemler gecikmeden başlayacaktır. Hazırlık çalışmaları şimdiden başladı. Macaristan'ın enerji güvenliğini savunmak için gerekli her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi, bugün, AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında, Rusya'dan doğal gaz ithalatının bitirilmesine yönelik plana ilişkin yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı.

Açıklamada, Rus enerjisine olan bağımlılığı sona erdirmek için hazırlanan yol haritası çerçevesinde hareket edildiği belirtilerek, Rusya'dan LNG ithalatının 2026 sonunda, boru hattı gazı ithalatının da 2027 sonbaharında olmak üzere kademeli ve yasal olarak bağlayıcı biçimde yasaklanacağı ifade edilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Birliğimiz için tarihi bir gün. AB Komisyonunun Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma teklifi üzerinde geçici bir anlaşmaya varıldı. Yeni bir sayfa açıyoruz." diye konuşmuştu.

Söz konusu anlaşma, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

