Dolar
42.45
Euro
49.57
Altın
4,205.97
ETH/USDT
3,080.00
BTC/USDT
92,822.00
BIST 100
11,063.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması planına karşı çıktı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, büyük kısmı ülkesindeki bir finans kurumunda bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılmasını içeren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu planını eleştirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Belçika dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması planına karşı çıktı

Brüksel

Prevot, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun yasal metinlerini bugün açıklayacağı Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını teminat göstererek Ukrayna'ya kredi sağlama teklifinin Belçika'nın beklentilerini karşılamadığını ifade eden Prevot, "Sesimizin duyulmamasının verdiği sinir bozucu bir duyguyu yaşıyoruz. Endişelerimiz küçümseniyor." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ukrayna'ya mali destek için Rusya'nın dondurulmuş varlıkları ile tazminat kredisi verilmesinin en kötü seçenek olduğunu anlatan Prevot, bunun daha önce hiç yapılmadığını ve çok riskli olduğunu vurguladı.

Öngörülebilir ve doğru yaklaşımın AB'nin Ukrayna için uluslararası piyasalardan borç alması olduğuna işaret eden Prevot, "Tazminat kredisi planı önemli ekonomik, finansal ve hukuki riskler içeriyor." dedi.

"Parayı kullanıp Belçika'yı risklerle baş başa bırakmak kabul edilemez." diyen Prevot, Belçika'nın taleplerinin makul olduğunu, diğer AB ülkelerinin de Belçika ile dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dondurulmuş Rus varlıkları

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana AB ülkeleri, yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu.

AB Komisyonu, bir süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında, Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı ödemesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak bir kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da AB'nin tazminat kredisi planının uluslararası piyasalarda avroya olan güveni zedeleyebileceğinden endişeleniyor. Bu konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde görüşülmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, 11. Yargı Paketi açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararı

Benzer haberler

Belçika dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması planına karşı çıktı

Belçika dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması planına karşı çıktı

Rusya: ABD ile Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelerin sessiz yürütülmesinden yanayız

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri kasımda yüzde 33,8 azaldı

AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek

AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4. yıla girerken: Çatışmayı değil çözümü büyütmek

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4. yıla girerken: Çatışmayı değil çözümü büyütmek
Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerinde mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiği görüşünde

Rutte, Ukrayna'nın barış görüşmelerinde mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiği görüşünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet