Dolar
42.45
Euro
49.56
Altın
4,205.54
ETH/USDT
3,074.60
BTC/USDT
92,819.00
BIST 100
11,067.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri kasımda yüzde 33,8 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 azalarak 531 milyar rubleye (yaklaşık 6,9 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri kasımda yüzde 33,8 azaldı

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin ocak-kasım döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 21,4 azalarak 8 trilyon 29 milyar rubleye düştüğü belirtildi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,8 azalarak 531 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, geçen ay petrol ve doğal gazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan, gelirlerin kasımda önceki aya kıyasla yüzde 40,2 düşmesi de dikkati çekti. Analistler, söz konusu düşüşün ana gerekçesi olarak enerji şirketlerinin vergi yükümlülüklerindeki artışa işaret etti.

Batılı ülkeler, Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, 11. Yargı Paketi açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının gençlerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
AYM'den seri muhakeme usulüne ilişkin iptal kararı

Benzer haberler

Belçika dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması planına karşı çıktı

Belçika dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya kullandırılması planına karşı çıktı

Rusya: ABD ile Ukrayna kriziyle ilgili müzakerelerin sessiz yürütülmesinden yanayız

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri kasımda yüzde 33,8 azaldı

AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek

AB, Rusya'dan gaz alımını 2027'de sona erdirecek
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4. yıla girerken: Çatışmayı değil çözümü büyütmek

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 4. yıla girerken: Çatışmayı değil çözümü büyütmek
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet