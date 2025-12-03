Dolar
Görme engelli Zeynep resim yaparak hayata tutunuyor

Gaziantep'te yaşayan yüzde 80 görme engelli Zeynep Koç, 8 yıldır çizdiği resimlerle yaşama tutunuyor.

Fevzi Kemal Karagöz  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Görme engelli Zeynep resim yaparak hayata tutunuyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Babası ve ablasının resim çizimlerinden etkilenen Koç, 12 yaşında bu sanata merak duydu. Kara kalemle 8 yıldır çizim yapan Koç, hayallerini tuvale yansıtmak için eğitim almaya başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na hazırlanan Koç, AA muhabirine, doğuştan gelen engelinin zorluklarını resim yaparak aştığını söyledi.

"Resim çizdikçe mutlu oluyorum"

Resim yapmayı hayatının merkezine aldığını ve kendisini resimle motive ederek yaşamını renklendirdiğini belirten Koç, "En büyük hayalim kendi atölyemi açmak. Orada benim gibi engelli olan kardeşlerime resim çizmeyi öğretmek istiyorum. Önceden hayallerimden biri de tuvalde resim yapmaktı. Resim çizdikçe mutlu oluyorum, o benim hayallerimi süslüyor." dedi.

Morali bozulduğunda resim çizdiğini ifade eden Koç, "Moralim resimle yerine geliyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kursta çizimlerimi görenler çok beğeniyor. 'Yapamazsın' diyenler de oluyor. Elimden geldiği kadarıyla güzel resim çizdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"Umut ışığı olmak istedik"

Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde el sanatları öğretmenliği yapan Zehra Aydıner ise Zeynep ile 3 yıldır kursta birlikte olduklarını, onun geleceğine ışık olmak için yol gösterdiklerini anlattı.

Zeynep'in tutkuyla resim çizdiğini aktaran Aydıner, "Kendisine biz de umut ışığı olmak istedik. Burada kendisine resim konusunda yardımcı oluyoruz. Kendisi çok başarılı ve güzel resimler çiziyor." ifadelerini kullandı.

