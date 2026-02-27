Dolar
43.96
Euro
51.93
Altın
5,178.27
ETH/USDT
2,017.90
BTC/USDT
67,462.00
BIST 100
13,874.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli OSB Model Fabrika Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Yaşam

ABD'de yarım kalan resim hayalini, kilometrelerce uzakta Türkiye’de gerçeğe dönüştürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tanışıp evlendiği Türk eşiyle 9 yıl önce Düzce'ye yerleşen Alman asıllı Tani Madencioğlu, resimde yarım kalan hayalini katıldığı kursta yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü.

Göksel Cüneyt İğde  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
ABD'de yarım kalan resim hayalini, kilometrelerce uzakta Türkiye’de gerçeğe dönüştürdü Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

ABD'de doğup büyüyen, 2 çocuk ve 1 torun sahibi 68 yaşındaki ev kadını Madencioğlu'nun resim serüveni çocukluk ve gençlik yıllarında başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğrencilik yıllarında elinden kalemi ve fırçayı düşürmeyen Madencioğlu, üniversite eğitimi sırasında tanışıp evlendiği Volkan Madencioğlu ile Türkiye'de yaşamaya karar verdi.

Düzce'ye yerleştikten bir süre sonra hamileliği dolayısıyla ABD'ye dönen, ardından Ankara'ya gelen Madencioğlu çifti, yaklaşık 9 yıl önce Düzce'ye döndü.

Madencioğlu, yarım kalan hayalini tamamlamak için Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) çatısı altında açılan ücretsiz resim kursuna katıldı.

Gençlik yıllarından bugüne kara kalem, sulu boya, akrilik ve yağlı boya teknikleriyle 200'ü aşkın eser ortaya çıkaran Madencioğlu, renklerin büyülü dünyasındaki yolculuğunu 9 yıldır kurs çatısı altında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Resim yapmak meditasyon gibi, sakinlik ve huzur veren bir şey"

Tani Madencioğlu, AA muhabirine, çocukken sürekli bir şeyler çizip boyadığını, gençlik yıllarında kendisini bu alanda geliştirdiğini söyledi.

Evlendikten sonra uğraşını sürdüremediğini, bunun da içinde ukde kaldığını anlatan Madencioğlu, görümcesinin yönlendirmesiyle katıldığı BELMEK kursunda içindeki resim tutkusunun tekrar açığa çıktığını kaydetti.

Madencioğlu, kurs sayesinde hem teknik becerilerini geliştirdiğini hem de sosyalleştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Burada yerimiz geniş ve temiz. Zamanla öğretmenlerden teknikler öğrendim. Birlikte sürekli pratik yaptık. Boya benim kanıma işlemiş. Burada herkes birbiriyle arkadaş oluyor. Bazen toplanıp bir yerlere gidiyoruz. Resim yapmak meditasyon gibi, sakinlik ve huzur veren bir şey. Yeteneğiniz yok mu? Olsun, yine de yapabilirsiniz. Resim yaparken başka bir şey düşünmüyorum, adeta dünya aklımdan çıkıyor. Ne kötü haber ne kötü hava, hepsini unutuyorum, sadece resmime odaklanıyorum."

Resimle ilgilenmeye başladıktan sonra çok yönlü düşünmeye başladığını, sürekli aklına yeni fikirler geldiğini anlatan Madencioğlu, bu yıl ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturacağını belirtti.

Madencioğlu, birçok tekniği denediğinden bahsederek, "İlk önce yağlı boyayla başladım, sonra da akrilik. Resme göre bu değişiyor. Bazen atık malzemeleri de resim yapmak için kullanıyorum. Mesela insanlar ev yaparken laminant, kağıt, plastik gibi parçaları atıyor, ben onları alıyorum. Bazen Akçakoca'da deniz kenarından taşlar toplayıp onların üzerine resim yapıyorum. Gerçekten çok eğlenceli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik davada, geçici kurulun görevine devam kararı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İzmir'de kumpirden zehirlenen kadının ölümüyle ilgili işletme sahibinin kocasına da dava
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan, 28 Şubat "postmodern darbesi"ne ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de yarım kalan resim hayalini, kilometrelerce uzakta Türkiye’de gerçeğe dönüştürdü

ABD'de yarım kalan resim hayalini, kilometrelerce uzakta Türkiye’de gerçeğe dönüştürdü

LGS'ye hazırlanan Eymen, sınav kaygısını resimle hafifletiyor

Çocukluk tutkusunun peşinden giderek yaşlılığında fırçayı eline aldı

Okul hayali yarım kalınca 80 yaşından sonra okuma yazma öğrendi

Okul hayali yarım kalınca 80 yaşından sonra okuma yazma öğrendi

Tuğçe öğretmen öğrencilerine ders saati dışında gönüllü olarak matematik kursu veriyor

Tuğçe öğretmen öğrencilerine ders saati dışında gönüllü olarak matematik kursu veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet