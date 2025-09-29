Dolar
41.58
Euro
48.77
Altın
3,816.31
ETH/USDT
4,132.60
BTC/USDT
112,229.00
BIST 100
11,181.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Budapeşte’de Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Ali Kemal Akan  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

Budapeşte

Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Kahramanlar Meydanı'na gelişinde Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis tarafından askeri törenle karşılandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Meçhul Asker Anıtı'na bırakan Kurtulmuş'un beraberinde Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu da yer aldı.

Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, törenin ardından Macaristan Ulusal Meclisi'ne geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2 Ekim'de hukukçuları dinleyecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bakan Göktaş: Kız çocuklarının yarının liderleri olmalarını hedefliyoruz

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Budapeşte'deki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Kurtulmuş Macaristan'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Millet iradesinden başka hiçbir odağın Türk siyasetine meşruiyet sağlaması mümkün değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet