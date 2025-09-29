Dolar
Gündem

NATO'nun görevlendirdiği Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikali tamamlandı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığını duyurdu.

Eren Beksaç  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
Kosova

KFOR'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığı ve bölgedeki "Çok Uluslu Tabur"dan görevi devraldığı belirtildi.

Paylaşımda, Türk ihtiyat taburunun, önümüzdeki aylarda KFOR birlikleriyle bir dizi faaliyet yürüteceği ve güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt olarak görevlendirileceği kaydedildi.

Türk ihtiyat taburunun, KFOR'un operasyonel esnekliğini ve gelişen güvenlik durumlarına yanıt verme hazırlığını güçlendireceğine vurgu yapıldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Öte yandan Türkiye, KFOR'un komutasını 3 Ekim'den itibaren bir yıllığına devralacak.

