TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz
Kurtulmuş, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan kalıcı bir çözüm vizyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ettiklerini bildirdi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 20 Temmuz 1974'teki harekatın sadece askeri bir harekat değil, Kıbrıs Türklerinin özgürlük, onur ve haysiyet mücadelesi olduğunu belirtti.
20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı, sadece bir askerî harekât değil; Kıbrıs Türklerinin özgürlük, onur ve haysiyet mücadelesidir.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) July 20, 2025
Kıbrıs Barış Harekâtı; uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulmasıdır. Bu onurlu mücadele, Kıbrıs Türklerinin… pic.twitter.com/pUabknvQiz
Kıbrıs Barış Harekatı'nı uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulması olarak nitelendiren Kurtulmuş, bu onurlu mücadelenin Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü ve güvenliğini teminat altına aldığını, adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti.
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Bugün KKTC'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam manasıyla teşekkül etmiş bir devlet olduğunu "gururla müşahede ettiklerini" vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarının bizlere bıraktığı mirasın ışığında, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan kalıcı bir çözüm vizyonuyla KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Kıbrıs şehitlerimizi ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, barış, özgürlük ve kardeşliğin egemen olduğu bir gelecek diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.