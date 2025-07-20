Dolar
40.39
Euro
46.93
Altın
3,350.07
ETH/USDT
3,616.70
BTC/USDT
118,860.00
BIST 100
10,366.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” programında konuşuyor
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz

Kurtulmuş, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan kalıcı bir çözüm vizyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ettiklerini bildirdi.

İsa Toprak  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 20 Temmuz 1974'teki harekatın sadece askeri bir harekat değil, Kıbrıs Türklerinin özgürlük, onur ve haysiyet mücadelesi olduğunu belirtti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulması olarak nitelendiren Kurtulmuş, bu onurlu mücadelenin Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü ve güvenliğini teminat altına aldığını, adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün KKTC'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam manasıyla teşekkül etmiş bir devlet olduğunu "gururla müşahede ettiklerini" vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarının bizlere bıraktığı mirasın ışığında, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan kalıcı bir çözüm vizyonuyla KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Kıbrıs şehitlerimizi ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, barış, özgürlük ve kardeşliğin egemen olduğu bir gelecek diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edecektir
İstanbul'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladı
Erzurum'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz

Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

TBMM Başkanı Kurtulmuş: 15 Temmuz bu ülkenin milli ülküsüne sahip çıktığı halkının şuurlu bir direniş destanıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanvekillerini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanvekillerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet