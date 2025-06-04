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Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da gazetecilere yapay zeka uygulamaları eğitimi verilecek

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile KUDAKA arasında, basın mensuplarına yönelik yapay zeka eğitimlerini kapsayan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imzalandı.

Emin Ferhat Sevilir  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da gazetecilere yapay zeka uygulamaları eğitimi verilecek Fotoğraf: Emin Ferhat Sevilir/AA

Erzincan

Merkezi Erzurum'da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü arasında "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imza programı yapıldı.

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İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, burada yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden ötürü KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'e teşekkür etti.

Proje kapsamında Erzurum, Bayburt ve Erzincan'da görev yapan basın mensuplarına yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı ve fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri, yapay zeka destekli drone teknolojisi gibi alanlarda eğitim verilmesi planlanıyor.

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