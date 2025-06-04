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Bodrum'da dalgıçlar denizden 241 kilogram atık çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 241 kilogram atık çıkardı.

Ali Ballı  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Bodrum'da dalgıçlar denizden 241 kilogram atık çıkardı

Muğla

Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına Yahşi Sahili'nde devam edildi.

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.

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Denizden çıkarılan 241 kilogram atık, farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizlik çalışmasına, 11 Haziran'da Akyarlar Mahallesi'nde devam edilecek.

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