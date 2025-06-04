Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 44'e yükseldi
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e çıktığı bildirildi.
Ankara
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ülkede muson mevsimiyle başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan toprak kaymaları ve ani seller yaşamı olumsuz etkiliyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi.
Yetkililer, şiddetli yağışların 1500'den fazla köyü etkisi altına aldığını ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade etti.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulunmuştu.
Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede can kayıplarına ve maddi zarara neden oluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.