Dolar
39.12
Euro
44.81
Altın
3,353.17
ETH/USDT
2,636.70
BTC/USDT
105,186.00
BIST 100
9,402.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı’nda gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor
logo
Dünya

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e çıktığı bildirildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Ankara

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, ülkede muson mevsimiyle başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan toprak kaymaları ve ani seller yaşamı olumsuz etkiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkenin kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Yetkililer, şiddetli yağışların 1500'den fazla köyü etkisi altına aldığını ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü ifade etti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gelecek günlerde bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulunmuştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede can kayıplarına ve maddi zarara neden oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÇEKUD'dan plastik kirliliğini azaltmak için seferberlik çağrısı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti
AJet'in Nahçıvan-Gence uçuşları başladı
THY, Kurban Bayramı tatilinde 378 ek sefer düzenleyecek
Yüksek takipçili sahte sosyal medya hesaplarından dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Bangladeş'te şiddetli yağışlar, Arakanlı Müslümanların kaldığı 1400'ü aşkın barınakta hasara yol açtı

Trump'ın Hollywood politikası: Küresel işbirliğine vergi engeli

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü
Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 22 kişi öldü
Hindistan, ilk kez Pakistan'ın uçaklarını düşürdüğünü doğruladı

Hindistan, ilk kez Pakistan'ın uçaklarını düşürdüğünü doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet