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Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bina enkazında 3 kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor Kahramanmaraş’taki Mis Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'ın Kuyulu Mahallesi'nde bir binanın enkazı altında kalan 51 yaşındaki Emine Doğu, 137'nci saatte kurtarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da enkaz altında kalan kadın 136 saat sonra kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki bir enkazdan, depremden 136 saat sonra bir kadın kurtarıldı.

Hasan Hüseyin Kul, Sergen Sezgin, Sinan Balcıkoca   | 11.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan kadın 136 saat sonra kurtarıldı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve UMKE'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda arama kurtarma ekibi, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yıkılan 6 katlı Melek Apartmanı'nda dinleme çalışması yaptı.

Enkaz altında bir kişinin olduğunu saptayan ekipler, depremden 136 saat sonra 57 yaşındaki Macide Hakemati'yi enkazdan sağ çıkardı.

Sedyeyle ambulansa taşınan yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

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