Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,808.50
BTC/USDT
94,193.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel kortej yürüyüşü şehir merkezinde gerçekleştiriliyor.
logo
Yaşam

İstanbul depremi, afet çantasının önemini hatırlattı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), afet çantasında çakı, düdük, su, gıda, battaniye, ilk yardım kiti, ilaçlar, hijyen paketi gibi temel ihtiyaçların yanı sıra önemli evrak fotokopilerinin de yer alması gerektiği belirtiliyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
İstanbul depremi, afet çantasının önemini hatırlattı

Ankara

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, "afet ve acil durum çantasında neler olmalı?" sorusunu da yeniden gündeme getirdi.

AA muhabiri, AFAD'ın internet sitesinden, kişilerin, acil durum ve afetlerde ilk saatlerde hayatlarını idame ettirmesi için gerekli olan acil durum çantasında bulunması gerekenleri derledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk 72 saat kritik

Buna göre, depremler başta olmak üzere afetlerin ardından geçen ilk 72 saat kritik önem taşıyor.

Bu süreçte yardım ekiplerinin ulaşmasında yaşanabilecek gecikmelere karşı, bireylerin ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çantanın hazırda bulundurulması gerekiyor.

Afet ve acil durum çantalarının sadece bireylerin değil, bebek, yaşlı, engelli gibi özel ihtiyaç gruplarının ve evcil hayvanların da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, çantanın her zaman kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurulması öneriliyor.

Çantada neler olmalı?

AFAD, afet ve acil durum çantasında şu malzemelerin yer almasının önemine işaret ediyor:

"Çakı, düdük, bir miktar para, kağıt, kalem, battaniye veya uyku tulumu, makas, koli bandı, plastik örtü, pilli radyo, el feneri, yedek piller, ilk yardım çantası, sürekli kullanılan ilaçlar ve reçeteleri, yeterli miktarda gıda ve içme suyu, hijyen paketi, evcil hayvanlar için 3 günlük mama ve su ile önemli evrakların fotokopileri."

Çantaya, engelli bireyler için durumunu ispatlayan belgeler, varsa engelli kimlik kartı, yedek protez, ilaç ve reçeteler, bebekler için mama, biberon, çocuk bezi, oyuncak ve aktivite malzemeleri, yaşlı bireyler için ise tıbbi belgeler, yedek protez ve ilaçların da eklenmesi öneriliyor.

Hazırlanan yiyecek, içecek, ilaç ve hijyenik malzemelerin son kullanma tarihlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, mevsim şartlarına uygun giysilerin tercih edilmesi ve çanta içeriğinin 6 ayda bir gözden geçirilerek yenilenmesi de tavsiye ediliyor.

- "Ev, iş yeri ve okullarda bulundurulmalı"

AFAD, çantaların sadece ev ve iş yerlerinde değil, araçlarda, okullarda ve sınıflarda da bulundurulması gerektiğine dikkati çekiyor.

Öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri belirleyerek, çantalarını sınıflarında öğretmenlerinin kolayca ulaşabileceği bir yerde muhafaza etmeleri öneriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Avrasya Tüneli" dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk ulaştırma projesi oldu
Tatil sezonu öncesi rezervasyon dolandırıcılığı uyarısı
Bursa Deniz Otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısı
Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

İstanbul depremi, afet çantasının önemini hatırlattı

İstanbul depremi, afet çantasının önemini hatırlattı

İstanbul'daki hastaneler deprem anında izolatörlerle kesintisiz hizmet sunuyor

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da 74 bin 11 kişi depremin ardından okullarda barındı

İstanbul'da 74 bin 11 kişi depremin ardından okullarda barındı
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısı 445'e ulaştı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü: İstanbul'daki depremin ardından artçı aktivite sayısı 445'e ulaştı
İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı

İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet