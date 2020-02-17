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Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abdullah Yasin Güler   | 17.02.2020
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.16'da Tuşba'da 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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