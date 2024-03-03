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Sağlık, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerde yaralananlar fizik tedaviyle ayağa kalkmaya çalışıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde uzvundan yaralanan afetzedeler, Defne Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Mehmet Bayrak  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Hatay'da depremlerde yaralananlar fizik tedaviyle ayağa kalkmaya çalışıyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan ve 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'nde 21 Mayıs'tan bu yana sağlık hizmeti kesintisiz sürüyor.

Defne ilçesinin Bostancık Mahallesi'ndeki 25 bin 400'ü kapalı olmak üzere yaklaşık 79 bin metrekare alanda kurulan hastanede 51 poliklinik, 11 ameliyathane, 51 yoğun bakım yatağı, 41 acil müşahede yatağının yanı sıra fizik tedavi ünitesi de yer alıyor.

Depremlerde uzvundan yaralananlar, hastanedeki fizik tedavi ünitesinde uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan tedavi programıyla eski sağlıklarına kavuşmaya çalışıyor.

"Bölgemizde fizik tedavi ünitesine ihtiyaç arttı"

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Kavvasoğlu, AA muhabirine, fizik tedavi ünitesinin yaklaşık bir ay önce hizmete girdiğini söyledi.

Ünitenin açılmasıyla uzvundan yaralanan ve tedavi için farklı şehirlere gidenlerin de geri dönmeye başladığını anlatan Kavvasoğlu, şöyle konuştu:

"15 yataklı fizik tedavi ünitemizde haftalık 70 afetzedemizi program dahilinde takip ediyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından bölgemizde fizik tedavi ünitesine ihtiyaç arttı, bölgenin kanayan yarasına merhem olmaya çalışıyoruz. İnsanlar inanamıyor. Bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar özellikli bir ünitenin Defne Devlet Hastanesinde olması şaşırtıyor. Çok şükür Bakanlık ve müdürlüğümüz sayesinde gayet güzel bir ünitemiz oldu."

Defne Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi Sorumlusu Fizyoterapist Necmi Demir de ünitede 8 fizyoterapist ve 1 fizik tedavi teknikeriyle hizmet verdiklerini belirtti.

Afetzedelerin kendi memleketlerinde tedavi görmelerinin morallerini yüksek tutmalarını sağladığını aktaran Demir, "Yaşadığımız deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan, uzuvlarını kaybeden afetzedelerimiz oldu. Bu anlamda özel ve kamu hastanelerimiz de zarar gördü. Fizik tedavi anlamında da deprem sonrası eksiğimiz vardı, hastanemizde fizik tedavi ünitesinin hizmete girmesi çok önemli ve değerli." diye konuştu.

Yıkılan apartmanın enkazından 20 saat sonra kurtarılan psikolog Ali Merdan Köleoğlu da bacaklarındaki his kaybı nedeniyle tedavi için İstanbul'a gittiğini anlattı.

Defne Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi ünitesinin hizmete açılmasıyla memleketine döndüğünü ve moralinin yerine geldiğini aktaran Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefim bir an önce yürüyebilmek. Eskisi gibi yürüyemeyeceğimi biliyorum ama kendimi geliştirebildiğim kadar geliştireceğim. İşime de bir an önce başlamak istiyorum, yeni atanmıştım işime başlamak nasip olmamıştı."

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