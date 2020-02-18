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Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Sayim Harmancı   | 18.02.2020
Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari

Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, diğer okullarda eğitim öğretime devam edileceği ifade edildi.

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