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Elazığ'da deprem
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Türkiye

Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar AFAD koordinasyonunda karşılanıyor

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor.

Buket Güven   | 25.01.2020
Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar AFAD koordinasyonunda karşılanıyor

Ankara

Depremin ihtiyaçları AFAD tarafından koordine ediliyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında alandaki ihtiyaçları kontrol ediyor. AFAD Koordinasyon merkezinde bakanlıklar, çeşitli kurum ve kuruluşlar olmak üzere 28 çalışma grubu görev yapıyor. ( Mustafa Murat Kaynak - Anadolu Ajansı )

Elazığ'da depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Ankara'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezinde İçişleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanlıkları ile çeşitli kurum ve kuruluşların dahil olduğu üzere 28 çalışma grubu oluşturuldu.

İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce'nin sevk ve idaresinden sorumlu olduğu Koordinasyon Merkezinde 24 saat esasına göre görev yapan çalışma grupları, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik faaliyet yürütüyor.

Koordinasyon Merkezindeki yetkililer, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapıyor, bölgeden anlık görüntüler bu merkeze aktarılıyor.

AFAD Başkanlığında kurulan Koordinasyon Merkezinde; arama kurtarma, enerji, sağlık, güvenlik ve trafik, haberleşme, ulaşım-altyapı, barınma, hasar-tespit, enkaz kaldırma, nakliye, beslenme, kaynak yönetimi, yangın, zarar tespit, altyapı, gıda ve tarım hayvancılık, defin, kimyasal, biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeler (KBRN), psikososyal destek, ayni bağış ve depo yönetimi, teknik destek ve ikmal, tahliye yerleştirme ve planlama, görevli personel lojistiği, uluslararası destek ve iş birliği, bilgi yönetimi, satın alma ve kiralama, muhasebe bütçe ve mali raporlama, ulusal ve uluslararası nakdi bağış ile bilgi yönetimi izleme ve değerlendirme başlıklarında ekipler görev yapıyor.

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