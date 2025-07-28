Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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