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Dünya

Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Humus kentinde saat 05.31'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Suriye'nin Humus kenti olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine 192 kilometre uzaklıktaki depremin, 5,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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