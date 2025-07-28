Gazze'deki Filistin hükümeti: Kıtlık giderek şiddetleniyor ve İsrail soykırıma devam ediyor
Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in ablukası ve sözde yardımlar sebebiyle bölgede kıtlığın giderek şiddetlendiğini ve İsrail'in soykırıma devam ettiğini belirtti.
Ankara
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de "kıtlığın giderek şiddetlendiği" belirtilerek, Filistinli sivillere ulaşması gereken yardımların engellendiği aktarıldı.
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Açıklamada, "Kıtlık, 1 milyon 100 bini çocuk olmak üzere 2 milyon 400 bin insanı etkiliyor. Arap ülkelerinin ve uluslararası toplumun sessizliğinde bugüne kadar 87'si çocuk olmak üzere 133 kişi açlıktan şehit oldu." ifadelerine yer verildi.
Gazze'nin kuzeyine ve güneyine 73 tır yardımın girdiği aktarılan açıklamada, "Yardımların çoğu, İsrail güçlerinin ve insansız hava araçlarının gözetiminde yağmalandı ve çalındı. Zira İsrail güçleri, kaos ve açlık politikasının bir parçası olarak, tırların yardımların dağıtım depolarına ulaşmalarını açıkça engellemeye çalışıyor." bilgisi aktarıldı.
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Bölgeye 2 tır insani yardım malzemesi taşıyan 3 havadan yardım gönderme girişimi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yardımların "sivillerin girmesinin yasak olduğu kırmızı bölgeye düştüğü ve insanların yararına kullanılamadığı" ifade edildi.
Açıklamada tek çözümün "Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi" olduğu vurgulanarak, "Dünya tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır." uyarısı yapıldı.
Beyaz Saray'ın önünde "Gazze'de açlığın sona erdirilmesi" çağrısı
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta toplanan çok sayıda gösterici İsrail ile ona destek veren ABD'yi protesto etti.
Metal mutfak eşyalarına vurarak Gazzelilerin yaşadığı açlığa dikkati çeken göstericiler, ellerinde "Gıda kamyonlarının girişine izin verin" ve "İsrail, Gazze'yi aç bırakmayı bırak" yazılı pankartlar taşıdı.
İsrail'in Gazze ablukasının bir an önce sona erdirilmesi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin kesilmesi talebini attıkları sloganlarla da dile getiren göstericiler, yetersiz beslenme nedeniyle Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını sergiledi ve yiyecek ararken öldürülen Filistinlilerin ölümlerini canlandırdı.
AA muhabirine duygu ve düşüncelerini aktaran "Refuse Fascism" adlı grubun üyesi Lucha Bright, "İnsanlar gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor. İsrail, ABD tarafından tamamen destekleniyor ve yeşil ışık yakılıyor. Gözlerimizin önünde Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyorlar. Bu, insanlığa karşı işlenen bir suç ve biz bunun durması gerektiğini söylemek için buradayız." diye konuştu.
Bright, "Milyonlarca insan sokaklara dökülmeli ve gözlerimizin önünde bir soykırımın gerçekleşmesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.
"Jewish Voice for Peace" adlı örgütün temsilcisi Carolyn Karcher ise, "ABD, İsrail'e silah göndermeyi tamamen durdurmalı. İsrail'e uluslararası yaptırımlar uygulanmalı. BM ve uluslararası kuruluşların girmesine izin verilmeli ve İsrail'in onlara mümkün olan en kısa sürede tam erişim izni vermesi sağlanmalıdır." yorumunu yaptı.
Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı 87'si çocuk 133'e yükseldi.
İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün bölgeye havadan yardım atmaya başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 733 Filistinli hayatını kaybetti, 144 bin 477 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 581 kişi yaşamını yitirdi, 32 bin 436 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 7 bin 485'e çıktı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.