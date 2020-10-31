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Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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Türkiye

İzmir'deki depremde can kaybı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı , İzmir'deki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yıldız Aktaş   | 31.10.2020
İzmir'deki depremde can kaybı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Ankara

İzmir'deki deprem

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma çalışmaları devam etti. ( Servet Ülkü - Anadolu Ajansı )


 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi. 

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