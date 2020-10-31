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Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı
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İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki Hülya Özmet, yaralı olarak çıkarıldı. Barış Sitesindeki enkazdan da 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.

Lokman İlhan,Yusuf Soykan Bal   | 31.10.2020
İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

İzmir'deki deprem

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesi 283/15 sokakta yıkılan bir binada arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )


İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.

Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi. 

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.

Son 1,5 saatte Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı. 

Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı.

Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi. 

Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı. 

Arama kurtarma ekipleri, aynı apartmandan 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra kurtarmıştı. 

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