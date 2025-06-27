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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuçları hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, AB Liderler Zirvesi'ndeki sonuçların Yunanistan ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB'ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Muhammet Tarhan  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuçları hakkında açıklama

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında açıklama yayımladı.

Keçeli, "26 Haziran'da gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB’ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak 2019'da akdedilen Mutabakat Muhtırası'nın, Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğini gösteren, uluslararası hukuka bütünüyle uygun bir anlaşma olduğunu vurgulayan Keçeli, "AB'nin deniz sınırlandırması gibi hukuki ve teknik boyutları bulunan hassas bir konuda siyasi saiklerle taraflı açıklamalar yapması, bölgesel huzur ve istikrara hizmet etmemektedir." açıklamasını yaptı.

Keçeli, bu bakımdan "AB'nin hukuki geçerlilik taşımayan iddiaları benimsemek yerine tüm üyelerini uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmesi" gerektiğini belirterek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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