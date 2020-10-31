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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 31.10.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. " 

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