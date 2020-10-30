Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.
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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.