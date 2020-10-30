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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız Aktaş   | 30.10.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi. 

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 

Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu. 

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