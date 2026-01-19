Dolar
43.27
Euro
50.34
Altın
4,670.55
ETH/USDT
3,218.20
BTC/USDT
93,177.00
BIST 100
12,785.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR
logo
Dünya

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yasin Yorgancı  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) da Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ormanlar için bu yıl 118 milyon fidan üretilecek, yangınla mücadele filosu büyütülecek
FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti
Kayseri-Malatya kara yolu kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatıldı
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Adıyaman'daki Çat Barajı tamamen dondu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik yeni yatırımlar yolda

Deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik yeni yatırımlar yolda

Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem

Depremlerin etkilediği Hekimhan'ın ilçe merkezi kentsel dönüşümle yenileniyor

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Pakistan'a 2035 iklim hedeflerine ulaşması için yaklaşık 566 milyar dolar yatırım gerekiyor

Pakistan'a 2035 iklim hedeflerine ulaşması için yaklaşık 566 milyar dolar yatırım gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet