Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Bayramov ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
