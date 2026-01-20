Dolar
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Bayramov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
