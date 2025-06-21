Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,437.50
BTC/USDT
103,847.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi, sakinlerinin yerinde dönüşüm talebinin onaylanması üzerine yeniden inşa ediliyor.

Aziz Aslan  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde depremde yıkılması sonucu 89 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Galeria Sitesi'nin sakinleri tarafından kurulan "Galeria Mülk Sahipleri Platformu", yerinde dönüşüm kararının uygulanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Site sakinlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yerinde dönüşüm başvurusunun onaylanmasının ardından gerekli izinler çerçevesinde anlaşma yapılan inşaat firması tarafından iş makineleriyle kazı çalışmasına başlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Platform sözcüsü Ender Budak ve bazı mülk sahipleri, çalışmaları yerinde inceledi.

Budak, AA muhabirine, depremde Galeria Sitesi'nin yıkılmasından sonra mülk sahipleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

314 kişilik platform kurduklarını ifade eden Budak, 18 ay içinde 16 toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Budak, toplantılarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yerinde dönüşüm kampanyasını incelediklerini, bu uygulamanın kendi siteleri için de uygun olduğunu gördüklerini anlatarak, "Yüzde 50+1'i geçtikten sonra burada tekrar yaşam merkezi kurma hedefimiz vardı. Bu hedefi aşarak şu an yüzde 98 yerinde dönüşüm kabul edildi. Burada 269 konut, 177 iş yeri, 2 kat alışveriş merkezi ve 8 katlı yaşam merkezi olacak. Bu hedefimiz için 18 ay mücadele ettik. Alanda ilk kazmayı vurmaya başladık. Süreç devam ediyor. Sözleşmemize göre 24 ayda projeyi teslim etme hedefimiz var." dedi.

"Buranın tekrar hayata dönmesi, yeni bir yaşam ve sayfadır"

Galeria'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk alışveriş merkezlerinden olduğunu, merkez Sur ilçesinin kalbinde yer aldığını belirten Budak, bölgeye hitap eden alışveriş merkezini tekrar kente kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Budak, Galeria'da mutlu günlerinin de çok acı çektikleri günlerinin de olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İki duyguyu da harmanladık. Hayat devam ediyor ve hayatın gerçeği bu. Çok acılar yaşadık, çok aile burada yaşamını yitirdi. Tekrar burada Galeria'yı hayata geçirmek istedik. Yerinde dönüşüm projesiyle daha sağlam bir binada oturmak ve mutlu olmak için hedeflediğimiz noktaya geldik. Buranın tekrar hayata dönmesi, yeni bir yaşam ve sayfadır. Yerinde dönüşümle mutluluğu burada yaşamak istiyoruz."

"Konutların bir an önce bitmesini bekliyoruz"

Galeria Sitesi sakinlerinden Aziz Özkeçeci de çocukluğunun geçtiği sitenin yeniden inşa edilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Galeria'nın kentin sembolü ve ilk alışveriş merkezi olduğunu anlatan Özkeçeci, şöyle konuştu:

"Burada yetiştik ve büyüdük. Galeria'nın adı altında tekrar burada yaşamımızı sürdürmeye çalışacağız. Çok zor süreçlerden geçtik. Burada iş makinesinin çalışıyor olması mutlu ediyor. Sürecin başından beri buradayız. Şimdi de çalışmaları takip ediyoruz. Galeria'da akrabalarımdan 5 kişiyi kaybettik. Acısıyla tatlısıyla yaşam devam ediyor. Çalışmalar başladı, bir an önce konutların bitmesini ve tekrar Galeria'nın sakini olmayı bekliyoruz."

Davut Bekiroğlu da komşularıyla Galeria'nın yeniden inşasıyla yaşam merkezine dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Depremde 5 yakınını kaybettiğini anlatan Bekiroğlu, "Galeria'da daha güvenli konutlarda komşularımızla mutlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Galeria, Diyarbakır'ın sembolüydü. Bu sembolün yeniden inşa edilmesi ve ortaya çıkması, bizim için en büyük mutluluktur. 24 ay içerisinde inşallah biter ve bütün komşularımızla mutluluk içinde yaşarız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" gerçekleştirecek
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Sakarya'da sahilde İHA bulundu
YKS'ye giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i sınav yerine CHP Genel Başkanı Özel götürdü
Tokat'ta coğrafi işaretli "narince" bağ yaprağında hasat sürüyor

Benzer haberler

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi yerinde dönüşümle yeniden yükselecek

Diyarbakır'da TÜBİTAK destekli projeyle çocukların kitap okumayı sevmesi sağlanıyor

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçişi kamerada

Diyarbakır'da alev alan saman yüklü kamyonun akaryakıt istasyonundan geçişi kamerada
Bakan Kurum: Büyük mücadeleyi asrın inşa seferberliğine dönüştürdük

Bakan Kurum: Büyük mücadeleyi asrın inşa seferberliğine dönüştürdük
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet