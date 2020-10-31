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Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı
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Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor.

Ferdi Uzun   | 31.10.2020
Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

İzmir

Depremin merkez üssü Seferihisar havadan görüntülendi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı. Bölgede taşkın sularına kapılan bazı arabaların denize düştüğü belirtildi. Limandaki birçok tekne ise halatlarını kopararak açıldıkları denizde yan yattı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )


İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor.

Kentte dün meydana gelen depremin merkez üssü Seferihisar'da denizin taşmasından dolayı ev ve iş yerleri suyla dolan vatandaşlar, belediye ekipleri ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.

Bölgede taşkın sularına kapılan bazı arabaların denize düştüğü belirtildi. Limandaki birçok tekne ise halatlarını kopararak açıldıkları denizde yan yattı.

Yan yatan tekneler ve sulara kapılan bazı araçlar, AA ekibince drone ile görüntülendi.

Bölgedeki iş yeri sahiplerinden 68 yaşındaki Deniz Tufan, o esnada deniz kenarında olduğunu belirterek, "Bir baktım koca denizde su yok, ne olduğunu anlamadık. Öyle bir su geldi ki caddelerin içerisine. Patlamış su borusu gibiydi. Önüne ne gelirse aldı götürdü. Ben de suya kapılıp direğe çarptım." dedi.

80 yaşındaki yaşlı bir kadın ise "Çocuklarımla oturuyordum. Öyle bir facia ki anlatamam. Gemiler halatlarını koparıp gitti. Bir baktım su üzerimize geldi. Kaçamadık. Her caddeden su geliyordu. Düşe kalka kendimizi zor bir yere attık. Sabaha kadar da dışarıda yaşadık." diye konuştu.

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