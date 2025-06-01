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Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 20.31'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merve Yıldızalp  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya Körfezi-Alanya açıkları olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Depremin 12,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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