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Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı
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Seferihisar açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Fırat Taşdemir   | 31.10.2020
Seferihisar açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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