Seferihisar açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ankara
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.