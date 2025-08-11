Dolar
logo
Gündem

Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saat 06.33'te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Etimesgut ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
