Japonya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
İstanbul
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, yerel saatle 01.29'da merkez üssü Miyagi eyaletinin doğusunda deprem meydana geldi.
Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Şimdiye kadar can kaybı veya hasar bildirilmezken, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
