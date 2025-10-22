Dolar
Gündem

Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin davada, sanıklar hakkında verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Gökhan Çalı  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesince, sitenin kurucusu Tevfik Tepebaşı ile Lalezar Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Öz için verilen "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 8'er ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemede yapılan yargılamayı, usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Ceza miktarı, tutuklu kalınan süre ve infazda geçireceği süre ile dosya kapsamı itibarıyla, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı hususları göz önüne alınarak, ilk derece mahkemesince gerekçesi gösterilmek suretiyle hükümle birlikte verilen tutuklama kararında bir isabetsizlik bulunmadığından ve sanık müdafinin tahliyeye yönelik ileri sürdüğü sebepler yerinde görülmediğinden, CMK'nın 104/3 maddesi gereğince sanıkların müdafilerinin tahliye taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kararda ayrıca, dosyanın Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, 19 Şubat'taki duruşmada 2 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl 8'er ay hapisle cezalandırılmasına, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tutuksuz sanıklar S.T, M.T. ve A.D'nin beraatine hükmetmişti.

