Dolar
41.98
Euro
48.67
Altın
4,026.84
ETH/USDT
3,828.10
BTC/USDT
107,895.00
BIST 100
10,583.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 2 katlı bina yıkıldı. Olay yerinden yayındayız
logo
Gündem

500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü İstanbul'da açıklanacak

Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü açıklanacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü İstanbul'da açıklanacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği törende, 2022'de başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Başakşehir ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Bakan Murat Kurum'un da katılacağı törene, tüm illerin milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri davet edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Törende, İlk Evim Projesi kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntılar açıklanacak.

Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.

Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projede, şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu
500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü İstanbul'da açıklanacak

Benzer haberler

Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı

500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü İstanbul'da açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı'na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı'na video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi gelecekteki çalışmalara güçlü bir zemin oluşturacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi gelecekteki çalışmalara güçlü bir zemin oluşturacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet