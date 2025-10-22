Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
logo
Dünya

Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Ekvador'un güneyindeki El Oro eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Ekvador'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Bogota

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, ülkenin güneyindeki El Oro eyaletine bağlı Arenillas kasabasının 11,5 kilometre güneydoğusunda, yerel saatle 19.05'te 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 73,6 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ekvador'un Guayas eyaleti ile Peru sınırına yakın Loja eyaletinde de deprem hissedildi.

Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.




