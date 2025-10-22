Dolar
41.98
Euro
48.67
Altın
4,026.84
ETH/USDT
3,828.10
BTC/USDT
107,895.00
BIST 100
10,583.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar'da bir araya geldi.

Sercan İrkin  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında gittiği Katar'da, mevkidaşı Al Sani ile görüştüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu
500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü İstanbul'da açıklanacak

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar'ın stratejik ortaklığı Orta Doğu’ya istikrar sağlıyor

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar'ın stratejik ortaklığı Orta Doğu’ya istikrar sağlıyor
İsrail Başbakanı Netanyahu, Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditler" olduğunu ileri sürdü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditler" olduğunu ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet