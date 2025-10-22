Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar'da bir araya geldi.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında gittiği Katar'da, mevkidaşı Al Sani ile görüştüğü belirtildi.
