İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun Barselona'dan Gazze’ye hareketi öncesinde konser etkinliği düzenleniyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Ekonomi

Depremde hayvanları telef olan besici devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde ahırlarının yıkılması sonucu 32 küçükbaşı telef olan Halil İbrahim Kırmızıgül, devlet desteğiyle eksiğini kapatarak hayvanlarının sayısını 2 yılda 800'e çıkardı.

Lale Köklü Karagöz  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Depremde hayvanları telef olan besici devlet desteğiyle sürüsünü büyüttü Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Kırıkhan ilçesinde hayvancılık yapan 48 yaşındaki Kırmızıgül'ün Mahmutlu Mahallesi'ndeki 3 ahırı, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı.

Ahırlarındaki 400 koyun ve keçiden 32'si telef olan besici, Tarım ve Orman Bakanlığının afetzede üreticiler için verdiği desteğe başvurdu.

Evli ve 8 çocuk sahibi Kırmızıgül, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hibe edilen 32 küçükbaşla hayvan sayısını yeniden 400'e çıkardı.

Küçükbaşları yeni doğumlarla 2 yılda 800'e ulaşan Kırmızıgül, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar meranın yolunu tutuyor.

Yeni ahırlar inşa ettirdi

Halil İbrahim Kırmızıgül, baba mesleği hayvancılığa çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Depremin etkilerine rağmen mesleğini sürdürdüğünü ve 3 yeni ahır inşa ettirdiğini dile getiren Kırmızıgül, "Çok kötü günler yaşadık ama Allah devletimizden razı olsun kaybımı karşıladı. 3 ahırım yıkıldı, 32 hayvanım öldü. Devletimiz 32'sini de geri verdi." dedi.

Kırmızıgül, hayvanlarını otlatmak için her gün saat 05.00'te uyandığını, günde bir kez de süt sağımı yaptığını anlattı.

Ailesinin geçimini hayvancılıktan sağladığını belirten Kırmızıgül, şöyle konuştu:

"Bundan başka gelirimiz yok. Hayvancılıkla geçiniyor, süt sağıyor, yavruları oluyor satıyoruz. Birazını damızlık olarak bırakıyoruz. Akşam 9'a kadar hayvanlarla birlikteyim. Sonra onları ahıra koyup çocuklarımın yanına gidiyorum."

Kırmızıgül, yardımlardan dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

