Afganistan'da 6,0 büyüklüğünde deprem
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
