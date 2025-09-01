Dolar
Dünya

Afganistan'da 6,0 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şilan Turp  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Afganistan'da 6,0 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

