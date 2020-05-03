İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih Topkapı’daki tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre Topkapı'da Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri, çökmenin yaşandığı alanın çevresine şerit çekti.
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Belediye ekipleri, surlardan düşen taşları kaldırmak için çalışma başlattı.