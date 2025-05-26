İstanbul'da bugün bazı yollar Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle bugün trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İstanbul
Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.
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Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.