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İstanbul'da bugün bazı yollar Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle bugün trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Berfin Kıraç  | 26.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
İstanbul'da bugün bazı yollar Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

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Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.

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