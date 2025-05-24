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İstanbul'da FETÖ operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcılarına yönelik operasyonda, 2'si kamu görevlisi, 8 zanlı gözaltına alındı.

İrem Demir  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
İstanbul'da FETÖ operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğunu belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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