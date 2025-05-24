Dışişleri Sözcüsü Keçeli: (Suriye'ye yaptırımların kaldırılması) ABD ve AB tarafından atılan adımlar memnuniyet verici
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.
Ankara
Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik son dönemde ABD ve AB tarafından alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti:
Suriye'ye Uygulanan Yaptırımların Kaldırılmasına Yönelik Son Dönemde Alınan Kararlar Hakkında:— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) May 24, 2025
Suriye’ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir.
Bu düzenlemeler, Suriye’nin…
"Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları, kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve işbirliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."
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