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Dışişleri Sözcüsü Keçeli: (Suriye'ye yaptırımların kaldırılması) ABD ve AB tarafından atılan adımlar memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Büşranur Keskinkılıç  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: (Suriye'ye yaptırımların kaldırılması) ABD ve AB tarafından atılan adımlar memnuniyet verici

Ankara

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik son dönemde ABD ve AB tarafından alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları, kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve işbirliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."

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