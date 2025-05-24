Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'den "toplumun temel taşı aile" vurgusu
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’na katılan temsilcilerin ortak paydasının "aile" olduğunu belirterek, "güçlü ailenin güçlü bir toplumu beraberinde getirdiğini" vurguladı.
İstanbul
Özdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Uluslararası Aile Forumu’nun, "aile kavramının savunulmasının eski moda ve köhnemiş bir yaklaşım değil, uluslararası toplumda karşılığı olan bir değer olduğunu göstermesi açısından" büyük fayda sağladığına inandığını belirten Özdil, bu konuda birçok ülkenin aynı şeyi savunduğunu söyledi.
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Özdil, şunları kaydetti:
"Bazen öyle zannediyoruz ki biz bu konuda yalnızız. Hayır, bakın burada dünyanın dört bir tarafından yetkililer var. Dünyanın dört bir tarafından ülkelerin temsilcileri var. Ve hepsinin odak noktası aile. Çünkü aslında çok da karmaşık bir şey değil. Toplumun temel taşı aile. Aile güçlü olduğunda toplum güçlü oluyor. Ona saldıranlar da o toplum güçlü olmasın diye saldırıyorlar."
"70 bini aşkın aileyle dünyanın kaderini örüyoruz"
Türkiye Maarif Vakfının 55 ülkede 70 bini aşkın öğrenciyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Özdil, "Bu da aslında 70 bini aşkın aileyle birlikte dünyanın kaderini örüyoruz, örmeye hazırlanıyoruz demek." ifadelerini kullandı.
Özdil, eğitim süreçlerinde ailenin rolüne dikkati çekerek, "Türkiye Maarif Vakfının eğitim sistemi açısından ailenin katılımı, ailenin çocukla ilgilenmesi, Türkiye Maarif Vakfındaki eğitim sürecinin ailenin de dahil olduğu bir süreç olarak tasarlanması çok önemli." dedi.
Bu yılın Türkiye'de aile yılı olarak ilan edilmesine değinen Özdil, "Türk aile yapısının, Türk toplumunun sağlam bir yapı taşı olması meselesini yurt dışındaki okullarımızda da bir örneklik teşkil edecek şekilde merkeze yerleştirme gayreti içerisindeyiz. Bu yılın aile yılı olması bizim bu doğrultudaki faaliyetlerimize de yeni bir ivme ve güç veriyor. Dolayısıyla büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Aile kavramının evrensel yönleri ve kültüre özgü yönlerine ilişkin de Özdil, "Tolstoy'un 'bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz ailenin hikayesi birbirinden farklıdır' diye meşhur bir lafı var. Aslında meselenin ben çok karmaşık olduğu kanaatinde değilim. Sevgi, şefkat, birbirine sahip çıkma, dayanışma bunlar hangi kültürde olursa olsun kıymet veren, toplumu bir arada tutan ve aile yapısının da sağlıklı olduğunu gösteren şeyler. Dünyanın her yerinde sahiden bu ilkeler etrafında şekillenmiş mutlu aileler olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Özdil, kültürel farklılıklar ve aile yapılarındaki çeşitlilikten ziyade, insana uygun olmayan bazı koşulların dayatılmasının hem bireyin ruhunu hem de aile yapısını olumsuz etkilediğini ifade etti.
"Eğitim süreçlerinde ailelerin de etkin olması önceliğimiz"
Maarif Vakfınca yayımlanan Aile Bülteni'ni uzun zamandır çıkardıklarını belirten Özdil, "Okullarımızda eğitim süreçlerinde ailelerin de etkin olması bizim önceliğimiz." dedi.
Ailelerin Maarif Vakfına çocuklarını emanet ettiğini, bunun da kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini kaydeden Özdil, "Biz Türkiye Maarif Vakfı olarak bu çocuklarla ilgili ne yaptığımızın bir kere hesabını her şeyden önce ailelere vermemiz gerekiyor. Bu bülten biraz o işe yarıyor ilk etapta." ifadelerini kullandı.
Özdil, eğitim sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için ailenin de bu sürece bilinçli ve aktif bir şekilde katılımının önemli olduğunu vurgulayarak, her ay belirli bir konuyu merkeze alarak aile bültenleri hazırladıklarını söyledi.
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, Aile Bülteni ile "ailelerin çocuklarıyla daha derin ve sağlıklı bir ilişki kurabildiğini ve eğitim sürecinin bir parçası haline gelmesinin sağlandığını" vurguladı.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm başlatmak amacıyla hayata geçirdiği "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" programına da değinen Özdil, Türkiye Maarif Vakfının MEB’den güçlü destek aldığını vurguladı.
Özdil, bakanlık tarafından belirlenen politikaların uluslararası alanda yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini de ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.