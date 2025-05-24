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İstanbul'da denize düşen çocuğun kurtarılma anı kamerada

İstanbul'da vapurdan denize düşen çocuğun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yasin Cingöz  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
İstanbul'da denize düşen çocuğun kurtarılma anı kamerada

İstanbul

İstanbul Boğazı'nda bir kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki vapurdan denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, can simidi atarak çocuğu denizden çıkarttı.

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Çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun kurtarılma anı vapurdaki bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



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