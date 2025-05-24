İstanbul'da denize düşen çocuğun kurtarılma anı kamerada
İstanbul'da vapurdan denize düşen çocuğun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
İstanbul Boğazı'nda bir kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki vapurdan denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, can simidi atarak çocuğu denizden çıkarttı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çocuğun kurtarılma anı vapurdaki bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.