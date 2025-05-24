İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Izmir
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 18 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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