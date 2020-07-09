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İstanbul'da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Mehmet Ali Derdiyok   | 09.07.2020
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor.

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