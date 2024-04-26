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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Emrah Büke'nin ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Büke'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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