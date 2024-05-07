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Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

Van'da etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu/AA

Van

Kentte gün boyunca etkili olan sağanak ve bazı bölgelerde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar da yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.

Su birikintileri nedeniyle bazı yolların kapatıldığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

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