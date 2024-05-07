Van'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi
Van'da etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Van
Kentte gün boyunca etkili olan sağanak ve bazı bölgelerde yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşlar da yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.
Su birikintileri nedeniyle bazı yolların kapatıldığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.